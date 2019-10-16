Google презентовала смартфоны Pixel 4 и 4 XL

Компания Google провела в Нью-Йорке традиционное ежегодное мероприятие Made by Google. На суд зрителя были представлены новые гаджеты бренда — сматфоны Pixel 4 и Pixel 4 XL.

Среди особенностей Motion Sense — функция бесконтактного жестового управления, для реализации которой используются миниатюрные радары, пишет ixbt.com .

Смартфоны первыми получили чип Google Soli. Жестовое управление позволяет «мановением руки» пропускать песни, отключать будильники, регулировать громкость или отключать звук вообще.

Также видна довольно внушительная верхняя рамка, она-то и включает радар Soli, а также динамик, одинарную фронтальную камеру и комплект датчиков для распознавания лиц.

Смартфоны Pixel 4 и Pixel 4 XL отличаются размерами и качеством дисплеев. Старшая модель Pixel 4 XL получила диагональ экрана 6,3 дюйма, Google Pixel 4 — 5,7 дюйма, разрешение составляет 3040x1440 пикселей и Full HD+ соответственно. Оба используют панели OLED с частотой обновления изображения 90 Гц, которые Google назвала Smooth Display.

Pixel 4 и Pixel 4 XL первыми в серии получили двойную основную камеру. Она размещается в квадратном модуле, сочетает основной датчик изображения 12 Мп (Dual-Pixel) с вспомогательным телефото 16 Мп с оптической и цифровой стабилизацией, поддерживается двухкратный оптический зум.

Фронтальная камера — 8-мегапиксельная. Поддерживается съемка видео вплоть до 4K на скорости 30 к/с и замедленный режим в разрешении 1080p и со скоростью 120 к/с.

В основу легла однокристальная система Qualcomm Snapdragon 855, дополненная 6 ГБ оперативной и 64 или 128 ГБ встроенной флэш- памяти.

Емкость аккумуляторов Google Pixel 4 и Pixel 4 XL составляет 2800 и 3700 мА•ч соответственно.

Поддерживается быстрая зарядка мощностью 18 Вт. На смартфоны сразу «из коробки» установлена операционная система Android 10.

Смартфоны получили защиту от воды и пыли на уровне IP68. Они оснащаются NFC, модулем безопасности Titan M и нейронным процессором Pixel Neural Core.

У гаджетов поддерживается беспроводная зарядка Pixel Stand. Смартфоны получили защиту от воды и пыли на уровне IP68.

Цены на смартфоны начинаются от 799 долларов.

Предлагаются три цвета — черный, белый и оранжевый.