Google презентовала смартфоны Pixel 4 и 4 XL
Компания Google провела в Нью-Йорке традиционное ежегодное мероприятие Made by Google. На суд зрителя были представлены новые гаджеты бренда — сматфоны Pixel 4 и Pixel 4 XL.
Среди особенностей Motion Sense — функция бесконтактного жестового управления, для реализации которой используются миниатюрные радары, пишет
Смартфоны первыми получили чип Google Soli. Жестовое управление позволяет «мановением руки» пропускать песни, отключать будильники, регулировать громкость или отключать звук вообще.
Также видна довольно внушительная верхняя рамка, она-то и включает радар Soli, а также динамик, одинарную фронтальную камеру и комплект датчиков для распознавания лиц.
Смартфоны Pixel 4 и Pixel 4 XL отличаются размерами и качеством дисплеев. Старшая модель Pixel 4 XL получила диагональ экрана 6,3 дюйма, Google Pixel 4 — 5,7 дюйма, разрешение составляет 3040x1440 пикселей и Full HD+ соответственно. Оба используют панели OLED с частотой обновления изображения 90 Гц, которые Google назвала Smooth Display.
Pixel 4 и Pixel 4 XL первыми в серии получили двойную основную камеру. Она размещается в квадратном модуле, сочетает основной датчик изображения 12 Мп (Dual-Pixel) с вспомогательным телефото 16 Мп с оптической и цифровой стабилизацией, поддерживается двухкратный оптический зум.
Фронтальная камера — 8-мегапиксельная. Поддерживается съемка видео вплоть до 4K на скорости 30 к/с и замедленный режим в разрешении 1080p и со скоростью 120 к/с.
В основу легла однокристальная система Qualcomm Snapdragon 855, дополненная 6 ГБ оперативной и 64 или 128 ГБ встроенной флэш- памяти.
Емкость аккумуляторов Google Pixel 4 и Pixel 4 XL составляет 2800 и 3700 мА•ч соответственно.
Поддерживается быстрая зарядка мощностью 18 Вт. На смартфоны сразу «из коробки» установлена операционная система Android 10.
Смартфоны получили защиту от воды и пыли на уровне IP68. Они оснащаются NFC, модулем безопасности Titan M и нейронным процессором Pixel Neural Core.
У гаджетов поддерживается беспроводная зарядка Pixel Stand. Смартфоны получили защиту от воды и пыли на уровне IP68.
Цены на смартфоны начинаются от 799 долларов.
Предлагаются три цвета — черный, белый и оранжевый.