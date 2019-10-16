В Беларуси очередной комбайн сгорел в поле
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Очередное ЧП произошло во время уборочной кампании-2019 на поле одного из сельскохозяйственных предприятий.
Как сообщили в МЧС, накануне днем в дежурную часть поступил сигнал о пожаре в Докшицком районе — в поле у деревни Чечуки горел кормоуборочный комбайн.
Когда подразделения спасателей прибыли к месту вызова, сельхозмашина КВК-800 «Полесье FS80» пылала.
До возгорания комбайн занимался заготовкой кукурузы.
Огнем повреждены кабина и моторный отсек.