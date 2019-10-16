МТС запустил программу трейд-ин

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В салонах связи оператора можно сдать старый смартфон или планшет, стоимость гаджета будет зачтена при покупке нового устройства.

Стоимость старого оборудования будет определяться, исходя из прайса партнера программы трейд-ин компании «Мобитех». Цена нового устройства не должна быть ниже стоимости аппарата, который вы хотите сдать в трейд-ин. Также гаджеты должны быть в рабочем состоянии.

Перед тем, как отнести старое устройство в салон, вспомните логин и пароль, чтобы отключить учетные записи. Если на iPhone включена функция «Найти iPhone», ее нужно деактивировать. На устройствах Android необходимо выйти из аккаунта Google.

Старый гаджет надо сдавать без комплектующих — наушников, зарядного устройства, проводов USB, коробки.
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Тэги: МТС trade-in

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