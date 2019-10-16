В Новомосковске кот-наркокурьер сбежал до суда — следствие утеряло живой вещдок

Новомосковский суд рассматривает уголовное дело о доставке наркотиков в колонию с помощью кота. Согласно материалам суда, животное, подозреваемое полицией в транспортировке наркотических веществ, было «передано на ответственное хранение» в зооуголок. Однако кот сбежал, тем самым усложнив дальнейшее рассмотрение дела.

Фото группы ВК «Подслушано, Новомосковск»

По материалам следствия, заключенный Тульской колонии Эдуард Долгинцев использовал кота с целью налаживания канала поставки наркотиков заключенным извне. По мнению обвинения, летом 2018 года знакомый Долгинцева надел на кота ошейник с тайным кармашком, куда положил сверток с наркотиками. Однако осуществить задуманное не удалось — полиция задержала и мужчину, и кота. Животное признали вещдоком и поместили на временное задержание в местный зооуголок, сообщает «Коммерсантъ» .

Обвинение основывалось на показаниях трех свидетелей, личности которых содержатся в тайне. Они утверждали, что заказывали наркотики у Долгинцева и могут опознать кота.

Адвокат обвиняемого Дмитрий Сотников считает, что бегство кота делает невозможным проведение защитой следственного эксперимента — могло ли животное действительно переносить запрещенные вещества?

По его мнению, необходимо было надеть на кота ошейник с грузом, равным весу наркотика, и посмотреть, как кот будет себя вести. Зверя необходимо было перебросить через забор с колючей проволокой и проследить, пойдет ли он к месту назначения в колонии. В сложившейся ситуации, сетует Сотников, опровергнуть доводы обвинения будет сложно.

Адвокаты высказали «Коммерсанту» мнение, что ответственных за содержание животного следует наказать, а дело закрыть в связи с потерей предполагаемого орудия преступления.