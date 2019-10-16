Микроавтобус вылетел на тротуар после столкновения с грузовиком в Витебске

Авария произошла днем 16 октября на проспекте Черняховского.

По данным областной ГАИ, микроавтобус «Газель» ехал со стороны проспекта Строителей к площади Победы. Когда у дома № 7 он поворачивал налево, ему в левое крыло ударил двигавшийся в попутном направлении по трамвайным путям грузовик Volkswagen. В результате столкновения «Газель» вылетела на противоположный тротуар, а грузовик перевернулся на бок.

С 22-летним водителем Volkswagen все в порядке. Управлявшего микроавтобусом 70-летнего мужчину госпитализировали.