Донецкого боевика приговорили к десяти годам заключения

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В Донецкой области к тюремному заключению приговорили 23-летнего жителя Макеевки, который принимал активное участие в деятельности пророссийских вооруженных формирований ДНР.

Мужчина совершил уголовное преступление, предусмотренное частью 1 статьи 258−3 Уголовного кодекса Украины, сообщает областная прокуратура.

Местный житель 17 июля 2014 года, находясь на территории оккупированного Донецка, вступил в бригаду «Кальмиус». Также он был механиком, водителем и командиром машины реактивного залпового огня «Град».

В прокуратуре заявили, что будучи вооруженным автоматом Калашникова, злоумышленник участвовал в вооруженных противостояниях с украинскими военными, в частности — в районе городов Донецк, Снежное, Горловка, а также в Новоазовском и Шахтерском районах.

Фигуранта задержали 17 февраля 2019 года во время операции ВСУ вблизи Луганского Бахмутского района.
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Тэги: ДНР Украина-Россия война на Донбассе Город: Макеевка

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