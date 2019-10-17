Специалисты подсчитали себестоимость нового iPhone
В компании TechInsights раскрыли стоимость комплектующих нового iPhone 11 Pro Max с 512 гигабайтами памяти.
Как отмечают аналитики, стоимость комплектации составит 490,5 доллара, пишет
Отмечается, что розничная цена новинки в США составляет 1249 долларов.
Самой дорогой частью iPhone 11 Pro Max оказалась камера, стоимость которой оценили в 73,5 доллара. Далее по дороговизне следуют дисплей (66,5 доллара), процессор A13 Bionic (64 доллара).
Напомним, новинки компании Apple были представлены в начале сентября. После презентации, по данным торгов биржи NASDAQ, капитализация компании превысила 1 трлн долларов (плюс составил 3,18%).
Вчера сообщалось, что компания Google провела в Нью-Йорке традиционное ежегодное мероприятие Made by Google. На суд зрителя были представлены новые гаджеты бренда — сматфоны Pixel 4 и Pixel 4 XL.