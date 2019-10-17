Фотофакт. У Тимати родился второй ребенок

У одного из самых известных на постсоветском пространстве исполнителя в стиле хип-хоп Тимати родился второй ребенок.

О счастливом событии в своей жизни музыкант сообщил на своей странице в социальной сети, коротко прокомментировав фото с младенцем на руках: «Юнусов Ратмир Тимурович / 16.10.19 г.Москва».

Ранее СМИ писали, что Тимати встречался с Аленой Шишковой (вторая вице-мисс России 2012 года. У пары есть дочь Алиса (родилась 19 марта 2014 года).

Нынешней же дамой сердца музыканта является фотомодель и первая вице-мисс Россия 2014 года Анастасия Решетова.