Фотофакт. У Тимати родился второй ребенок

/ Культура
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У одного из самых известных на постсоветском пространстве исполнителя в стиле хип-хоп Тимати родился второй ребенок.

О счастливом событии в своей жизни музыкант сообщил на своей странице в социальной сети, коротко прокомментировав фото с младенцем на руках: «Юнусов Ратмир Тимурович / 16.10.19 г.Москва».

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Юнусов Ратмир Тимурович / 16.10.19 г.Москва

Публикация от Black Star (@timatiofficial)

Ранее СМИ писали, что Тимати встречался с Аленой Шишковой (вторая вице-мисс России 2012 года. У пары есть дочь Алиса (родилась 19 марта 2014 года).

Нынешней же дамой сердца музыканта является фотомодель и первая вице-мисс Россия 2014 года Анастасия Решетова.
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Тэги: рождение ребенка рэпер Персона: Тимати Анастасия Решетова Город: Москва

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