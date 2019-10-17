Ученый назвал самое опасное место в квартире

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Профессор кафедры общественного здравоохранения, науки об окружающей среде и иммунологии в Университете Аризоны Чарльз Герб рассказал, какое место в квартире является самым опасным.

По его словам, главным рассадником опасных микроорганизмов в квартире является кухонная раковина.

Герб отметил, что многие люди размораживают сырое мясо в раковинах или моют птицу перед приготовлением. В результате опасные микроорганизмы распространяются по раковине и в дальнейшем по всей кухне. Кроме того, по словам эксперта, некоторые продукты могут распространять сальмонеллу и кишечную палочку.

Кроме этого, ученый назвал самыми грязными предметами на кухне столешницу, губки для мытья посуды, тряпки и полотенца.

Он подчеркнул, что, к примеру, «недавнее исследование показало, что на разделочной доске больше микробов, чем на сиденье унитаза», пишет lenta.ru.
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Тэги: США микробы здоровье Персона: Чарльз Герб

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