Ученый назвал самое опасное место в квартире

Профессор кафедры общественного здравоохранения, науки об окружающей среде и иммунологии в Университете Аризоны Чарльз Герб рассказал, какое место в квартире является самым опасным.

По его словам, главным рассадником опасных микроорганизмов в квартире является кухонная раковина.

Герб отметил, что многие люди размораживают сырое мясо в раковинах или моют птицу перед приготовлением. В результате опасные микроорганизмы распространяются по раковине и в дальнейшем по всей кухне. Кроме того, по словам эксперта, некоторые продукты могут распространять сальмонеллу и кишечную палочку.

Кроме этого, ученый назвал самыми грязными предметами на кухне столешницу, губки для мытья посуды, тряпки и полотенца.