Ученый назвал самое опасное место в квартире
Профессор кафедры общественного здравоохранения, науки об окружающей среде и иммунологии в Университете Аризоны Чарльз Герб рассказал, какое место в квартире является самым опасным.
По его словам, главным рассадником опасных микроорганизмов в квартире является кухонная раковина.
Герб отметил, что многие люди размораживают сырое мясо в раковинах или моют птицу перед приготовлением. В результате опасные микроорганизмы распространяются по раковине и в дальнейшем по всей кухне. Кроме того, по словам эксперта, некоторые продукты могут распространять сальмонеллу и кишечную палочку.
Кроме этого, ученый назвал самыми грязными предметами на кухне столешницу, губки для мытья посуды, тряпки и полотенца.
Он подчеркнул, что, к примеру, «недавнее исследование показало, что на разделочной доске больше микробов, чем на сиденье унитаза», пишет