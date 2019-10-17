Макей объяснил, почему Беларусь должна сохранить многовекторность внешней политики

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Беларуси сложно сохранять курс многовекторности внешней политики, заявил министр иностранных дел Владимир Макей.

В интервью представителям пяти негосударственных СМИ он подчеркнул, что «мы должны это сделать, потому что нам кажется, что именно в выстраивании позитивно сбалансированных отношений со всеми нашими соседями, со всеми направлениями света и заключается выживаемость и судьба нашего государства. Поэтому мы намерены и впредь развивать позитивную атмосферу в наших отношениях с соседними государствами, это очень важно для нашей страны».


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Макей напомнил о словах президента, который неоднократно говорил: Беларусь — среднее по европейским меркам государство, которое не является геополитическим игроком, так как у него нет для этого ни ресурсов, ни мощи. В этой ситуации, по словам министра, все зависит от «выверенных шагов во внутренней и внешней политике», а также от того, какую позицию Беларусь будет занимать по ряду вопросов, которые «являются конфронтационными и в региональной, и в мировой повестке дня». При этом очень важно «до конца просчитывать наши подходы и позиции и соизмерять их с национальными интересами», подчеркнул Макей.

«Я не буду касаться сейчас каких-то конкретных вопросов, но нам кажется, что до сих пор Беларусь старалась занимать взвешенную позицию по ряду вопросов, которые вызывают конфронтацию между Востоком и Западом. Мы всегда действовали при этом исходя из наших национальных интересов», — заявил министр.

На реплику о том, что при принятии каких-либо решений в международных структурах Беларусь преимущественно занимает сторону своего восточного соседа, министр ответил: «Не всегда мы голосовали так, как голосует Россия».

«Когда мы голосуем по тем или иным вопросам, то мы всегда стремимся довести до всех наших партнеров мотивы нашего голосования. В большинстве случаев мы находим понимание и со стороны тех партнеров, которых касается то или иное голосование, та или иная резолюция», — сказал Макей.


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Комментируя состоявшиеся 15 октября в Москве белорусско-российские межмидовские консультации по вопросам отношений с США и Канадой, он заметил, что это — «абсолютно нормальные плановые консультации, которые регулярно проводятся между нашими странами по очереди, то в Минске, то в Москве».

«У нас существует программа взаимодействия в области внешней политики с Министерством иностранных дел России. В этой программе отражены все мероприятия, которые мы планируем проводить в следующие два года. Например, в ноябре этого года мы будем принимать очередную программу взаимодействия с МИД России на следующие два года в рамках Союзного государства», — сказал Макей.

По его словам, на межмидовских консультациях Беларусь не обсуждает свою внешнюю политику, а высказывает мнение о ситуации в регионе и об отношениях с тем или иным государством. Аналогичные консультации Беларусь проводит и с коллегами из других стран, в том числе тех, которые входят в Евросоюз, добавил Макей.
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Тэги: внешняя политика Персона: Владимир Макей

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