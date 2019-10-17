Amnesty International: власти должны гарантировать Дмитрию Полиенко право на справедливый суд

Белорусские власти должны гарантировать право бывшего узника совести Дмитрия Полиенко на справедливое судебное разбирательство и обеспечить гласность судебных слушаний по его делу, заявила правозащитная организация Amnesty International накануне начала процесса, назначенного на 17 октября.

«Суд над Дмитрием Полиенко продолжает скрупулезно задокументированную историю его преследования властями за его общественную деятельность. Белорусские власти должны снять с него все обвинения, связанные с мирным осуществлением его права на свободу выражения мнений, а также открыть процесс над ним для общественности и СМИ», — заявила старший руководитель кампаний Amnesty International по Беларуси Айша Джанг.

«Несмотря на постоянные преследования и отбытие двух лет в колонии за мирный протест, Дмитрий Полиенко продолжил свою активистскую деятельность. По-видимому, это и является причиной, по которой белорусские власти преследуют его, выдвинув новый набор уголовных обвинений. Amnesty International рассмотрела его дело и пришла к выводу, что по крайней мере три обвинения в отношении него являются незаконными и должны быть немедленно сняты», — добавила она.

Как отметила представитель Amnesty International, белорусские власти обязаны доказать, что обвинения в злостном хулиганстве являются обоснованными и что вина Полиенко доказана. «Пока что их решение провести процесс за закрытыми дверями вызывает серьезные вопросы относительно реальной мотивации этого обвинения», — подчеркнула Джанг.

Полиенко преследуется властями уже более трех лет. Первый раз он был привлечен к уголовной ответственности за участие в велопробеге «Критическая масса» в апреле 2016 года в Минске. Его обвинили в «насилии или угрозе насилия в отношении сотрудника правоохранительных органов» — он порвал куртку милиционеру.

Освободившийся в октябре 2018 года, активист был вновь арестован 20 марта 2019 года по подозрению в «злостном хулиганстве» после инцидента, в ходе которого он якобы брызнул из баллончика со слезоточивым газом сделавшему ему замечание мужчине. Сам Полиенко утверждал, что действовал в целях самообороны.