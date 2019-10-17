Лукашенко: Россия — это больше, чем страна, это идеология, и ее из меня не выбить

/ Политика
Просмотров: 162

Александр Лукашенко призвал россиян не смотреть на белорусов как на врагов, которые якобы повернулись спиной к России.

Фото пресс-службы президента Беларуси

«Этого никогда не было и не будет. Нас особо там (на Западе. — ред.) не ждут, потому что препятствием этому является даже не диктатура Лукашенко, препятствием этому является экономика», — сказал официальный лидер 17 октября на встрече с губернатором Новгородской области Андреем Никитиным.

«На рынок нас туда никто не пускал и не пустит. Я все время их за это критикую. Хоть у нас продукция (они это признают) гораздо лучше по многим параметрам, чем их. Но на рынок не пускают. Какая тогда основа сотрудничества с Европейским союзом?» — задался вопросом Лукашенко.


Крым, Донбасс и прочее. Кремлю не понравилось, что Лукашенко назвал кошку кошкой

Он отметил, что схожие проблемы появились и в торговле с Россией, но они носят временный характер. «Мы решим эти вопросы. Мы по крайней мере на одном языке разговариваем», — сказал президент Беларуси.

«Нам нельзя потерять друг друга ни в коем случае. Что, у вас есть более близкий союзник, чем Беларусь? Нет. Более близкой страны, чем Россия, у нас тоже нет. Поэтому мы должны сотрудничать», — продолжил он.

Лукашенко отметил, что часто встречается с руководителями регионов России, и в этом нет никакой конспирологии. «Я очень часто говорю: если кто-то в России думает, что это их Россия, они ошибаются. Это и наша Россия! К этому надо привыкать. Россия — это больше, чем страна. Для Беларуси тем более. Это идеология, и ее из меня не выбить», — цитирует Лукашенко его пресс-служба.
Оценка: 
Средняя: 1 ( голосов: 1 )
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: Беларусь-Россия Персона: Александр Лукашенко Андрей Никитин

Другие материалы на эту тему:

Дерзнет ли Лукашенко затеять референдум против Союзного государства с Россией?

Дерзнет ли Лукашенко затеять референдум против Союзного государства с Россией?

Кейс Богачевой. Насколько грозят Беларуси российские «фабрики троллей»?

Кейс Богачевой. Насколько грозят Беларуси российские «фабрики троллей»?

Покажем кулак НАТО. Лукашенко то троллит Путина, то подыгрывает ему

Покажем кулак НАТО. Лукашенко то троллит Путина, то подыгрывает ему

«Россия готовится к войне». Началась кампания в защиту суверенитета Беларуси

«Россия готовится к войне». Началась кампания в защиту суверенитета Беларуси