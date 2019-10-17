Лукашенко передали на подпись проект указа о поддержке экспортеров

Председатель Белорусской торгово-промышленной палаты (БелТПП) Владимир Улахович сообщил о том, что проект указа о поддержке экспортеров передан президенту. По его мнению, документ будет подписан в ближайшее время.

В нормы, отраженные в документе, входит компенсация сертификации продукции на международных рынках. Владимир Улахович отметил, что прежде всего речь идет о европейском рынке, где стоимость сертификации может доходить до 60 000 евро, сообщает БелаПАН .

Помимо этого, председатель БТПП заметил, что процедура сертификации сложна, требует серьезных административных затрат и связана с командировками, лабораторными исследованиями и другими процедурами.

Он добавил, что проект предусматривает компенсацию затрат предприятий на участие в международных специализированных отраслевых выставках в размере 50%.

Проект указа разрабатывался Министерством иностранных дел и проходил длительное согласование у заинтересованных органов.

15 октября премьер-министр Сергей Румас на заседании президиума Совета министров заявлял о том, что ситуация с экспортом по итогам января — августа 2019 года неудовлетворительна.

Он отмечал, что экспорт не достиг уровня аналогичного периода 2018 года, а темп роста экспорта товаров составил 96,9%. «Много вопросов к министрам, губернаторам, серьезно недорабатывает Министерство иностранных дел и руководители загранучреждений», — заявлял премьер-министр.

С исключением нефтяной группы темп роста экспорта товаров составляет 100,9%, однако, по мнению Сергея Румаса, этот факт не должен ни для кого служить успокоением.