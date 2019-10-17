Столичный провизор обвиняется в подделке медицинских рецептов

Завершено расследование уголовного дела в отношении 39-летнего провизора, обвиняемого в подделке рецептурных бланков. Сотрудник столичной аптеки использовал поддельные рецепты для покупки лекарств, содержащих прегабалин, в аптеках Минска и Борисова. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета Беларуси в своем Telegram-канале.

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Во время работы в одной из минских аптек, мужчина просил представителей фармацевтических компаний передать ему пустые рецептурные бланки с наличием штампа медучреждения и печати врача. Затем вносил в них фамилии вымышленных пациентов, наименования и дозировки медпрепаратов.

За три месяца провизору удалось приобрести лекарства по двадцати одному поддельному рецепту.

Действия мужчины квалифицированы по ч. 2 ст. 380 УК РБ. Он находится под подпиской о невыезде. Уголовное дело передано прокурору для направления в суд.