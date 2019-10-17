Реконструкция пункта пропуска Урбаны — Силене будет завершена в 2020 году

В 2020 году Беларусь и Латвия завершат реконструкцию международного пункта пропуска Урбаны — Силене. Это главный транспортный коридор между странами.

В 2021 году пункт пропуска примет основной поток болельщиков, которые приедут на чемпионат мира по хоккею, организованный Минском и Ригой, сообщает ont.by .

Пропускная способность нового пункта — 1000 автомобилей в сутки.

Заместитель начальника главного управления финансов и контроля Таможенного комитета Беларуси Виктор Адамчук отметил, что запланировано уменьшить время прохождения границы с учетом того, что стационарный инспекционно-досмотровый комплекс позволит в течении 10 минут провести контроль авто вместо нескольких часов ручного досмотра. Помимо этого создается инфраструктура для пешеходного движения.

Модернизация пункта пропуска ведется за счет средств Евросоюза в рамках грантового контракта по проекту международной технической помощи «Модернизация пункта погранперехода Урбаны — Силене (Латвия — Беларусь)». Реализация проекта началась 25 мая 2019 года, для белорусской стороны Евросоюзом выделено порядка 3,5 млн евро.