Фотофакт. Милицейская машина вновь попала в ДТП

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Очередное дорожно-транспортное происшествие на дорогах с участием служебного автомобиля милиции произошло в Беларуси.

Как сообщается в сети, авария произошла в Ивье.

Фото из группы «ЧП Беларусь/Будь в курсе!» в ВКонтакте

ДТП с участием служебного автотранспорта не являются редкостью на дорогах Беларуси.

Так, 4 августа 52-летний водитель «Ауди» на трассе Минск — Витебск, поворачивая налево на АЗС, не уступил дорогу ехавшему по встречке милицейскому «Мицубиси», а 20 июля сообщалось, что в Шарковщинском районе автомобиль ГАИ столкнулся с «Рено».
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Тэги: ДТП Город: Ивье

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