Фотофакт. Милицейская машина вновь попала в ДТП
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Очередное дорожно-транспортное происшествие на дорогах с участием служебного автомобиля милиции произошло в Беларуси.
Как сообщается в сети, авария произошла в Ивье.
ДТП с участием служебного автотранспорта не являются редкостью на дорогах Беларуси.
Так, 4 августа 52-летний водитель «Ауди» на трассе Минск — Витебск, поворачивая налево на АЗС, не уступил дорогу ехавшему по встречке милицейскому «Мицубиси», а 20 июля сообщалось, что в Шарковщинском районе автомобиль ГАИ столкнулся с «Рено».