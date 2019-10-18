Фотофакт. Милицейская машина вновь попала в ДТП

Очередное дорожно-транспортное происшествие на дорогах с участием служебного автомобиля милиции произошло в Беларуси.

Как сообщается в сети, авария произошла в Ивье.

Фото из группы «ЧП Беларусь/Будь в курсе!» в ВКонтакте

ДТП с участием служебного автотранспорта не являются редкостью на дорогах Беларуси.

Так, 4 августа 52-летний водитель «Ауди» на трассе Минск — Витебск, поворачивая налево на АЗС, не уступил дорогу ехавшему по встречке милицейскому «Мицубиси», а 20 июля сообщалось, что в Шарковщинском районе автомобиль ГАИ столкнулся с «Рено».