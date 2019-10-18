Избиркомы зарегистрировали лишь одного из четырех противников аккумуляторного завода

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В Бресте лишь один из четырех противников аккумуляторного завода зарегистрирован кандидатом в депутаты Палаты представителей.

Как сообщил БелаПАН правозащитник Сергей Вакуленко, в Брестском-Пограничном избирательном округе № 4 кандидатом в депутаты зарегистрирован Владимир Мороз.

Трем противникам аккумуляторного завода отказано в регистрации: Александру Кабанову — в Брестском-Западном избирательном округе № 1, Роману Кисляку — в Брестском-Центральном избирательном округе № 2, Елене Макаревич — в Брестском-Восточном избирательном округе № 3.

В комментарии БелаПАН Кисляк, заявил: «Нам незаконно отказали в регистрации, так как власти испугались активности противников аккумуляторного завода, а также того, что многие жители региона поддерживают их выдвиженцев».

«Мы изучим документы, на основании которых нам было отказано в регистрации, и будем обжаловать данные решения окружных избиркомов», — подчеркнул Кисляк.

Выборы в Палату представителей состоятся 17 ноября.

Сюжет: Выборы в парламент
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Тэги: выборы в парламент-2019 аккумуляторный завод Персона: Сергей Вакуленко Владимир Мороз Роман Кисляк

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