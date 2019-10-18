Диетолог рассказала, в чем секрет долголетия итальянок
На Апеннинах женщины в среднем живут до 85 лет, а мужчины — до 81 года. По мнению эксперта-диетолога Мануэлы Мапелли, секрет долголетия скрывается в рационе питания итальянцев.
Проведенное исследование показало, что итальянки получают достаточное количество белка, витамина А, фолиевой кислоты и витамина С с пищей, а также употребляют много овощей, обладающих антиоксидантными свойствами, пишет
Также, как отмечается, жительницы Италии отличаются относительно низким уровнем потребления спиртного, редко курят, не пьют сладкую газировку, а также предпочитают готовить пищу самостоятельно из качественных продуктов.
Диетолог советует ввести в ежедневный рацион белок (мясо или рыба). Также необходимо уделить внимание:
- зеленым листовым овощам (богаты фолиевой кислотой);
- молочным продукты (дают аминокислоты и кальций).
Кроме того, важнейшим элементом в питании является завтрак. Идеальный вариант:
- свежевыжатый сок из красного грейпфрута;
- орехи (лучше всего — горсть миндаля).
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