Диетолог рассказала, в чем секрет долголетия итальянок

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На Апеннинах женщины в среднем живут до 85 лет, а мужчины — до 81 года. По мнению эксперта-диетолога Мануэлы Мапелли, секрет долголетия скрывается в рационе питания итальянцев.

Фото pixabay.com

Проведенное исследование показало, что итальянки получают достаточное количество белка, витамина А, фолиевой кислоты и витамина С с пищей, а также употребляют много овощей, обладающих антиоксидантными свойствами, пишет Новости Mail.RU.

Также, как отмечается, жительницы Италии отличаются относительно низким уровнем потребления спиртного, редко курят, не пьют сладкую газировку, а также предпочитают готовить пищу самостоятельно из качественных продуктов.

Диетолог советует ввести в ежедневный рацион белок (мясо или рыба). Также необходимо уделить внимание:

  • зеленым листовым овощам (богаты фолиевой кислотой);
  • молочным продукты (дают аминокислоты и кальций).

Кроме того, важнейшим элементом в питании является завтрак. Идеальный вариант:

  • свежевыжатый сок из красного грейпфрута;
  • орехи (лучше всего — горсть миндаля).

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Тэги: здоровье Италия ЗОЖ здоровое питание

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