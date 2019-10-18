Биржа: доллар упал перед выходными

На предстоящих выходных в Беларуси будут пониженные курсы доллара и российского рубля. Об этом свидетельствуют данные торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже 18 октября.

Так, доллар потерял за сегодня 0,0012 пункта и завершил сессию на отметке 2,0388 белорусского рубля, а российский рубль 0,0001 пункта — 3,1884 белорусского рубля за 100 российских.

Евро, в свою очередь, вырос на 0,0067 пункта — 2,2680 белорусского рубля.

Следующие торги на БВФБ пройдут 21 октября.