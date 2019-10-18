В 18 округах за депутатские мандаты будут бороться более двух оппозиционеров

В двух округах за депутатские мандаты будут бороться по четыре кандидата от оппозиционных партий, в 16 — по три, свидетельствует проведенный БелаПАН анализ данных о зарегистрированных претендентах на сайте ЦИК.

В минском Западном округе № 102 место в Палате представителей оспаривают член Объединенной гражданской партии Валерий Бычковский (водитель ООО «Трансскаут»), член Белорусской социал-демократической партии (Грамада) Павел Драгилев (ремесленник), член Белорусской социал-демократической Грамады Николай Женевский (директор ООО «Могирус импорт») и член Партии БНФ Василий Островский (индивидуальный предприниматель, председатель Минской областной организации защиты потребителей).

Всего в округе семь кандидатов. Помимо названных это член ЛДП Андрей Родионов (заместитель начальника инновационно-технического центра БГУИР), член Компартии Юрий Круглик (директор Главного информационно-аналитического центра Минобразования) и беспартийная Марина Ленчевская (начальник секретариата председателя правления «Беларусбанка»).

В Могилевском-Центральном округе № 85 кандидатами зарегистрированы член БСДГ Михаил Воронцов (безработный), член Белорусской партии левых «Справедливый мир» Александр Ирхо (специалист по связям с общественностью Центра инициатив), член ОГП Татьяна Сиваченко (заместитель директора предприятия «КБ «Промышленные технологии и комплексы») и член Партии БНФ Надежда Соловьева (ИП). Всего баллотируется восемь человек. Кроме перечисленных это два члена Компартии Людмила Здорикова (директор СШ № 27) и Людмила Ильинская (директор Могилевского торгового колледжа), член ЛДП Иван Беляев (ИП) и беспартийный Сергей Тышковец (директор Школы здоровья).

По три кандидата от партийной оппозиции будут бороться за мандаты в 16 округах (в том числе в восьми столичных), по два — в 31, по одному — в 35. Ни одного представителя оппозиционных партий нет в 26 из 110 округов (24%). В Минской области таких округов восемь (из 17), в Гомельской — шесть (из 17), Витебской — пять (из 14), Брестской — три (из 16), Гродненской — два (из 13), Могилевской — также два (из 13). Оппозиционные партии представлены во всех 20 минских округах.

Всего ЦИК зарегистрировал 560 кандидатов в депутаты. Таким образом, конкуренция на одно место составляет пять человек. Наибольшая — девять — в Бобруйском-Ленинском округе № 78, наименьшая — два — в Бобруйском сельском № 80. Там оба кандидата беспартийные (главврач Бобруйской центральной больницы и директор Бобруйского лесхоза).

По три человека зарегистрировано в 15 округах, по четыре — в 23, по пять — в 29, по шесть — в 25, по семь — в 11, по восемь — в 5. В одном из округов (Борисовский сельский № 63), где за мандат будут бороться три человека, баллотируется бывший министр информации, заместитель председателя Белорусского союза женщин Лилия Ананич.