Лукашенко назвал девушек службы протокола своим оружием

Александр Лукашенко рассказал в Академии управления, что «эффектная служба протокола меняет эффективность переговоров».

«Все шумели-кричали, там под две сотни человек было, а может, и больше. И тишина. Я думаю: "Господи Боже, что это такое?" Тут с этим орденом занялся. Нет, орден они носили и с какими-то документами. И тишина… Я поднимаю голову — идут мои красавицы, одна беленькая, другая черная. И все забыли про документы! Все забыли про все, рот раскрыли и смотрят на них. И я понял: действительно оружие. Не то чтобы я этим пользуюсь, но если есть что людям показать от Беларуси, ну так и показывай», — рассказал Лукашенко. Заявление президента прозвучало по ОНТ , но в эфире не уточнили мероприятие, которое он описал.

Президент посетовал, что это ему дорого обходится. По его словам, «потом начинают писать в интернете, явно преувеличивая мои возможности».

Девушки из службы протокола Управления делами президента встречают высокопоставленных гостей и сопровождают Александра Лукашенко в поездках. В разные годы в службе протокола были замечены Полина Шуба, Дарья Шманай, Мария Василевич и другие.