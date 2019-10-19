Где ГАИ расставила ловушки
Наступившие выходные для большинства белорусов не будут таковыми для сотрудников Госавтоинспекции.
Сотрудники ГАИ будут нести службу в усиленном режиме сразу на нескольких направлениях.
Так, в частности, в Гомельской области будет взят под контроль трассу М-5 Минск — Гомель, а также дорогу Р-82 Октябрьский — Паричи — Речица.
А вот автоинспекторы Минской области
Экипажи дорожной милиции будут использовать гласный, негласный и смешанный контроль за выполнением ПДД. Ожидается, что сотрудники ГАИ будут дежурить в местах, где наиболее часто происходят аварии, они намерены использовать приборы фото и видеофиксации.
ГАИ Гродненской области установила мобильные датчики контроля скорости в областном центре на улице Болдина, в Ошмянском районе на трассе М-7 Минск — Ошмяны — граница Литвы, в Гродненском районе на дороге Р-42 Гродно — Гожа — граница Польши, в Гродненском и Волковысском районах на дороге Р-99 Барановичи — Гродно.
Напомним, в Минске с 16 по 25 октября ГАИ проводит операцию «Автобус».