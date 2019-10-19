Фотофакт. Разыскиваются трое подозреваемых в краже денег, мобильника и часов у уснувшего на остановке мужчины

Отдел угрозыска Центрального РУВД Минска разыскивает двоих юношей и мужчину, обворовавших уснувшего на остановке мужчину.

Как сообщается на сайте ГУВД Минского горисполкома, 4 октября, около 05:00, подозреваемые, находясь возле остановочного пункта, похитили денежные средства, мобильный телефон и наручные кварцевые часы у минчанина, уснувшего на остановке. Общая сумма похищенного составляет около 730 рублей.

Приметы первого разыскиваемого: на вид 16-25 лет, рост 185-190 см, худощавого телосложения, светлые волосы. Был одет: темная куртка, штаны темно-синего цвета, черные кроссовки.

Приметы второго разыскиваемого: на вид 16-25 лет, рост 185-190 см, худощавого телосложения, темноволосый. Был одет: ветровка белого цвета с синим капюшоном, серые спортивные брюки.

Приметы третьего разыскиваемого: на вид 20-30 лет, рост 185-190 см, среднего телосложения, волосы темные. Был одет: темное пальто, черные джинсы. Особые приметы: на лице имеется растительность.

Если вы узнали граждан на видео и фото, либо располагаете информацией об их местонахождении, просьба обращаться в Центральное РУВД Минска лично (ул.Орловская, 58/1) или телефонам: 8(029) 302-50-77, 8 (017) 288-02-02, 102.