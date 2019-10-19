Россияне хотят порулить в белорусском интернет-пространстве

Союзному государству России и Беларуси нужно создавать общее информационное пространство и разрабатывать единые правила регулирования интернета, заявил глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас.

Андрей Клишас. Фото: пресс-служба Совета Федерации РФ

«Нам нужно, по большому счету, общее информационное пространство, общие подходы к регулированию, например, того, как будет работать сеть интернет», — цитирует Клишаса российская «Парламентская газета».

По его словам, интернет сегодня «не может быть сферой, которая не регулируется». «Мы приняли для себя достаточно простое базовое правило, которые пытаемся прописать в нормативных актах: все, что справедливо, допустимо и разрешено в нашей реальной жизни, должно быть разрешено в интернете. Все, что мы в реальной жизни хотим запретить, должно быть запрещено в интернете тоже», — пояснил парламентарий.

Российские сенаторы, как сообщил Клишас, будут предлагать «коллегам из Белоруссии» создать общее с РФ интернет-пространство и готовы поделиться законодательным опытом по созданию правового поля для работы «суверенного» интернета.

«Мы разрабатывали законодательство о так называемом русском рунете — пытаемся защитить наших пользователей от отключения интернета извне, когда узнали, что все наши базовые ресурсы имеют корневые системы за рубежом. Думаю, что Республика Беларусь, как суверенное государство, тоже должна быть заинтересована в том, чтобы защитить собственное интернет-пространство и дать возможность своим гражданам в любом случае пользоваться всемирной сетью», — заметил он.

Напомним, что сенатор Клишас был соавтором резонансного закона об изоляции Рунета, принятого в 2019 году.

Как сообщал БелаПАН , Александр Лукашенко, выступая 3 сентября в Минске на международной конференции по борьбе с терроризмом, заявил, что в Беларуси «пока не придумали, как ограничить интернет и не попасть под санкции».

«У Беларуси как суверенной страны есть собственное мнение на тему моральных, этических, правовых границ свободы интернета, — сказал Лукашенко. — Я так свободно говорю по вопросу интернета, потому что никто из вас меня не упрекнет, что мы хоть в чем-то ограничиваем интернет в Беларуси, хотя надо было бы. Но мы пока еще не знаем, как это сделать так, чтобы цивилизованное общество снова не подвергло нас санкциям. Поэтому мы пока не трогаем интернет, время терпит».