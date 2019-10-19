Группа украинских политиков призвала отсоединиться от белорусских электросетей в интересах энергобезопасности

Объединение «Еврооптимисты», куда входит группа депутатов украинского парламента предыдущего созыва (2014—2019), в обращении к нынешней Верховной Раде призвало отсоединиться от белорусских и российских электросетей в интересах энергобезопасности страны.

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Как сообщает БелаПАН , в заявлении группы, размещенном 18 октября в «Фейсбуке», отмечается, что месяц назад глава парламентского комитета по вопросам энергетики Андрей Герус подал поправку в закон «Об электроэнергии», которая «позволила заключать прямые договоры импорта электроэнергии из России в Украину вопреки обязательствам Украины перед ЕС и концепции рынка электрической энергии». Верховная Рада поправку одобрила.

«Еврооптимисты» считают, что импорт электроэнергии из РФ и стран СНГ в Украину несет риски в сфере экономики, политики и безопасности. «Прямые двусторонние договоры с РФ тормозят процесс отсоединения от РФ и Беларуси и интеграции с рынками ЕС», — утверждает группа. Отсоединение от российских и белорусских сетей «является важной составляющей энергобезопасности Украины, что позволит повысить надежность и сбалансированность работы объединенных энергосетей».

20 сентября Андрей Герус, с 2017 года являющийся председателем украинской общественной организации «Ассоциация потребителей энергетики и коммунальных услуг», а в 2019-м вошедший в команду будущего президента Владимира Зеленского, пояснил в «Фейсбуке», что цель его поправки в закон — возможность импорта электроэнергии из Беларуси по двусторонним договорам, а не только по системе «рынок на сутки вперед» (работает в Украине с 1 июля нынешнего года, представляет собой систему электронных торгов, где происходит продажа и покупка электроэнергии, по результатам которых определяется ее стоимость для каждой стороны, которая принимает участие в электронных торгах на нем, в конкретный день и час). По словам Геруса, изменение в законодательстве несущественно повлияет на объем поставок электроэнергии, однако сделает рынок «немного более открытым и конкурентным» — до этого по прямым договорам можно было покупать энергию только у трех украинских компаний.

«Более широкий выбор в покупке электроэнергии получит каждый потребитель: Киевводоканал, химзавод, металлургический комбинат или хлебопекарня. На сегодня уже есть трейдеры, которые покупают электроэнергию в Беларуси, в частности, НАК «Нафтогаз Украины». Теперь они смогут продавать ее не только на «рынок на сутки вперед», но и напрямую по двусторонним договорам продавать ее своим клиентам. Это улучшает функциональность и ликвидность рынка. Примерно таким образом в 2005 году демонополизировали рынок нефтепродуктов, хотя, очевидно, украинский нефтеперерабатывающий завод хотел бы, чтобы импорт бензина и дизеля из Беларуси был запрещен», — пояснил Герус.

Межфракционное объединение депутатов ВР Украины «Еврооптимисты» было создано в 2015 году прошедшими в парламент журналистами, активистами и другими представителями неполитической сферы.