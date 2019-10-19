Ученые замерили радиационный фон в 30 км от Белорусской АЭС

Группа ученых из Швеции, Беларуси и России 15—17 октября произвела замеры радиационного фона примерно в 30 километрах от Белорусской АЭС, в том числе в приграничной зоне.

Как сообщает БелаПАН со ссылкой на сайт Института радиобиологии Национальной академии наук Беларуси (Гомель), ученые взяли образцы грунта, древесины, растений, воды — из колодцев, озер и рек, а также отдельных продуктов питания.

Это уже вторая экспедиция сотрудников института вместе с коллегами из Лундского университета (Швеция) и Научно-исследовательского института радиационной гигиены (Санкт-Петербург, РФ). Содействие проекту, который реализуется при финансовой поддержке Шведского государственного агентства радиационной безопасности, оказывают Белгидромет и Министерство здравоохранения.

Как ранее сообщал БелаПАН, первая экспедиция состоялась 16—20 сентября. О целях миссии на следующий день после завершения первой экспедиции журналистам рассказал старший преподаватель кафедры медицинской радиационной физики медфака филиала Лундского университета в Мальмё (Швеция) Кристиан Бернардссон.

Он сообщил, что участники экспедиции произвели замеры в 29 точках вокруг БелАЭС, в частности сделали гамма-спектрометрический анализ фона, определили уровни радиации в воздухе, взяли образцы почвы — для установления активности миграции радионуклидов, воды — для анализа на содержание трития (радиоактивный изотоп водорода), колец деревьев — для определения содержания радиоактивного изотопа углерод-14.

Бернардссон тогда сообщил, что группа проведет дополнительные замеры вокруг БелАЭС 15—17 октября, а в ноябре обследует территорию вокруг Вильнюса. Для анализа полученных данных, по словам Бернардссона, ученым потребуется несколько месяцев. Отчет по проекту, сказал он, планируется опубликовать в первом квартале 2020 года.

По его словам, смысл проекта заключается в том, чтобы «определить радиационный фон в районе АЭС до того, как ее введут в эксплуатацию», чтобы впоследствии можно было следить за его изменениями. Бернардссон отметил, что на радиационный фон Островецкого района потенциально уже могли повлиять глобальные ядерные испытания в атмосфере в середине XX века, воздействие Игналинской АЭС, последствия чернобыльской катастрофы, а также работа научных и медицинских источников излучения. «Эти потенциальные источники радиации уже есть в этом районе, и не исключено, что на будущую АЭС могут свалить все то воздействие, которое уже повлияло на радиационный фон», — сказал ученый.

Белорусская АЭС возводится вблизи Островца (Гродненская область) за счет кредита России по типовому российскому проекту ВВЭР-1200. Кредитная линия до 10 млрд долларов на строительство станции открыта до 2035 года. Ядерное топливо, как ожидается, поступит на атомную станцию до конца нынешнего года. Физический пуск первого энергоблока, согласно последним заявлениям чиновников, запланирован на январь 2020 года. Предполагается, что атомная станция будет вырабатывать 18 млрд кВт·ч электроэнергии ежегодно.