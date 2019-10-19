В Зельвенском районе отец избил четырехлетнюю дочь до потери сознания

Поздним вечером 18 октября в Зельвенский РОВД позвонили из больницы и сообщили о том, что к ним в бессознательном состоянии доставлена четырехлетняя девочка с множественными повреждениями.

На месте происшествия. Фото: Следственный комитет

Как сообщает ЧП Беларусь со ссылкой на Следственный комитет, около 20.00 этого же дня родной отец избил ребенка за то, что дочь его ослушалась. Мужчина наносил удары девочке руками и ногами, несколько раз бросил ее на тахту и в стену, после чего она потеряла сознание. Испугавшись, мужчина вызвал скорую помощь, а до приезда медиков пытался привести дочь в чувство.

Известно, что девочка и ее трехлетняя сестра находились на попечении 25-летнего отца. Причем, дети ранее отбирались органами опеки, так как их положение было признано социально опасным. Осенью 2018 года были возвращены отцу, так как их мать лишена родительских прав. Мужчина проживал с сожительницей, у которой также есть ребенок.

Подозреваемый задержан, в его отношении возбуждено уголовное дело по ст. 14 и п. 2 ч. 2 ст. 139 УК РБ (покушение на убийство заведомо малолетнего лица).

По информации Девочка в бессознательном состоянии находится в реанимационном отделении. Ее сестра передана органам опеки и направлена в медучреждение — у нее также обнаружены телесные повреждения.

В ходе расследования уголовного дела выясняются все обстоятельства произошедшего.