БАТЭ не смог обыграть «Гомель»

Действующий чемпион Беларуси борисовский БАТЭ не смог обыграть аутсайдера высшей лиги «Гомель».

19 октября в матче 25-го тура на «Борисов-Арене» БАТЭ и «Гомель» сыграли вничью — 1:1.

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Уже на 9-й минуте хозяева могли открыть счет, но Боян Дубайич не реализовал пенальти. На 28-й минуте украинский защитник «Гомеля» Бадри Акубардия вывел гостей вперед. Отыграть БАТЭ смог только на 74-й минуте — гол на счет Евгения Яблонского.

После этой ничьей отставание БАТЭ от брестского «Динамо» сократилось до 4 очков — 61 против 57. 20 октября брестчане сыграют дома против «Слуцка».

«Гомель» с 20 очками занимает предпоследнее 15-е место место в турнирной таблице и является одним из кандидатов на вылет в первую лигу.

В субботу,19 октября, состоялись еще два матча. «Витебск» в гостях обыграл минское «Динамо» — 2:0 (Гуренко, 26, Теверов, 77), а «Славия» дома проиграла «Неману» — 0:1 (Жуковский, 69).