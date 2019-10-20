Лукашенко: после принятия жестких кадровых решений очень долго переживаю

В ходе общения со студентами и преподавателями Академии управления при президенте 18 октября Александр Лукашенко заявил, что болезненно реагирует на беспорядок и бесхозяйственность, однако после резких решений долго переживает.

Фото пресс-службы президента

Свою позицию он пояснил на примере нашумевшего визита на молочно-товарный комплекс «Слижи» предприятия «Амкодор-Шклов», входящего в структуру агрохолдинга «Купаловское», 26 марта нынешнего года.

«Когда ты принимаешь решения, когда ты видишь это несчастное животное, которое… Ну оно ж беспомощное, с человеческой точки зрения. Что касается экономики, это ж огромный ущерб. У нас 85 тыс. за прошлый год пало молодняка. Это огромные деньги. Если бы мы их вырастили, это были б коровы, или на мясо бычков бы сдали, и говядина там, и т.д. и т.п. Вот тогда у тебя кипит кровь в жилах. Я не могу, я человек системный, мне надо, чтобы порядок был», — сказал Лукашенко (здесь и далее цитаты из телеверсии встречи в Академии управления, показанной на канале «Беларусь 1»).

«Когда принимаешь решения и видишь, что я ж тебя предупреждал, министр образования, что в школе должен быть порядок. Ты меня послушал и это не сделал. Как к этому относиться? Потом наказал там, уволил с работы и начинаешь это все крутить. Это страшно тяжело. Это просто так не проходит. Я человек восприимчивый, поэтому после принятия каких-то непопулярных, жестких решений это очень долго переживаешь», — заявил официальный лидер.

После визита на молочно-товарный комплекс Лукашенко уволил министра сельского хозяйства и продовольствия Леонида Зайца и заместителя премьер-министра Михаила Русого. Через несколько дней первый был назначен председателем Могилевского облисполкома, второй — помощником президента — инспектором по Могилевской области.

В Академии управления Лукашенко объяснил мотивы своего решения и похвалил чиновников за работу на новых местах: «Ну и потом же уволил я там министра, вице-премьера. Вот Михаил Иванович здесь сидит, долго проработал со мной. Потом, думаю: слушай, но у них же вот эта сторона сильнейшая, думаю, дай-ка я их в это говно и отправлю. Я вам скажу, что недавно я к ним послал из других областей людей. Я говорю: идите, посмотрите, как надо делать. И так, как они там развернулись, слушай, если так в каждой области будет, мне наполовину меньше работы».