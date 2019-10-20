ГАИ продолжит держать под контролем трассы и дороги

В воскресенье сотрудники Госавтоинспекции продолжат держать под контролем некоторые трассы и дороги страны.

Фото носит иллюстративный характер

Так, на Гомельщине в поле зрения окажется трасса М-5 Минск — Гомель и дорогу Р-82 Октябрьский — Паричи — Речица.

На Минщине госавтоинспекторы возьмут под контроль главную трассу страны — М-1 Брест — Минск — граница РФ.

Экипажи ДПС будут использовать гласный, негласный и смешанный контроль за выполнением водителями и пешеходами Правил дорожного движения. Ожидается, что сотрудники ГАИ будут дежурить в местах, где наиболее часто происходят аварии, они намерены использовать приборы фото и видеофиксации.

На Гродненщине в целях борьбы с лихачами мобильные радары будут выставлены в следующих местах: трасса М-7 Минск — Ошмяны — граница Литвы (в Ошмянском районе); дорога Р-44 Гродно — Ружаны — Ивацевичи (в Волковысском районе); дорога Р-99 Барановичи — Гродно (в Гродненском и Берестовицком районах).

Напомним, в Минске с 16 по 25 октября ГАИ проводит операцию «Автобус».