Почти 900 фур скопилось на границе
Почти 900 большегрузных автомобилей ожидают своей очереди на выезд из Беларуси в страны европейского союза. Об этом свидетельствую данные Госпогранкомитета.
Больше всего, как всегда, «колейка» на литовском направлении — более 550 фур:
- «Каменный Лог» — более 180;
- «Привалка» — более 170;
- «Бенякони» — более 130;
- «Котловка» — более 70.
Выезда в Латвию ожидает более 180:
- «Урбаны» — более 130;
- «Григоровщина» — более 50.
На польском направлении в очереди стоит более 130:
- «Брузги» — более 50;
- «Берестовица» — более 40;
- «Козловичи» — более 40.