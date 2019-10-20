Почти 900 фур скопилось на границе

Почти 900 большегрузных автомобилей ожидают своей очереди на выезд из Беларуси в страны европейского союза. Об этом свидетельствую данные Госпогранкомитета.

Больше всего, как всегда, «колейка» на литовском направлении — более 550 фур:

«Каменный Лог» — более 180;

«Привалка» — более 170;

«Бенякони» — более 130;

«Котловка» — более 70.

Выезда в Латвию ожидает более 180:

«Урбаны» — более 130;

«Григоровщина» — более 50.

На польском направлении в очереди стоит более 130: