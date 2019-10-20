Почти 900 фур скопилось на границе

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Почти 900 большегрузных автомобилей ожидают своей очереди на выезд из Беларуси в страны европейского союза. Об этом свидетельствую данные Госпогранкомитета.

Больше всего, как всегда, «колейка» на литовском направлении — более 550 фур:

  • «Каменный Лог» — более 180;
  • «Привалка» — более 170;
  • «Бенякони» — более 130;
  • «Котловка» — более 70.

Выезда в Латвию ожидает более 180:

  • «Урбаны» — более 130;
  • «Григоровщина» — более 50.

На польском направлении в очереди стоит более 130:

  • «Брузги» — более 50;
  • «Берестовица» — более 40;
  • «Козловичи» — более 40.
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Тэги: очереди фур на границе