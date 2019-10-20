Министр обороны Беларуси выступит в Пекине на форуме по вопросам безопасности
20 октября начался визит министра обороны Беларуси Андрея Равкова в Китай.
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На форуме, который продлится четыре дня, Равков выступит с докладом «Международные системы контроля над вооружениями и глобальная безопасность — белорусский взгляд».
Запланирована его встреча с министром обороны Китая генерал-полковником Вэй Фэнхэ, во время которой будут обсуждаться «актуальные вопросы региональной и международной безопасности, а также перспективные направления развития двустороннего военного сотрудничества».