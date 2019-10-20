Министр обороны Беларуси выступит в Пекине на форуме по вопросам безопасности

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20 октября начался визит министра обороны Беларуси Андрея Равкова в Китай.

Как сообщает пресс-служба белорусского оборонного ведомства, Равков примет участие в 9-м Пекинском форуме по вопросам безопасности «Сяншань».

На форуме, который продлится четыре дня, Равков выступит с докладом «Международные системы контроля над вооружениями и глобальная безопасность — белорусский взгляд».

Запланирована его встреча с министром обороны Китая генерал-полковником Вэй Фэнхэ, во время которой будут обсуждаться «актуальные вопросы региональной и международной безопасности, а также перспективные направления развития двустороннего военного сотрудничества».
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Тэги: Беларусь-Китай международная безопасность Персона: Андрей Равков Вэй Фэнхэ

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