Министр обороны Беларуси выступит в Пекине на форуме по вопросам безопасности

20 октября начался визит министра обороны Беларуси Андрея Равкова в Китай.

Как сообщает пресс-служба белорусского оборонного ведомства, Равков примет участие в 9-м Пекинском форуме по вопросам безопасности «Сяншань».

На форуме, который продлится четыре дня, Равков выступит с докладом «Международные системы контроля над вооружениями и глобальная безопасность — белорусский взгляд».

Запланирована его встреча с министром обороны Китая генерал-полковником Вэй Фэнхэ, во время которой будут обсуждаться «актуальные вопросы региональной и международной безопасности, а также перспективные направления развития двустороннего военного сотрудничества».