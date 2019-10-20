Российские десантники и авиация прибыли в Беларусь

С 21 по 25 октября в Беларуси на полигоне Брестский пройдут белорусско-российские батальонные тактические учения.

Фото Владимира Блинова

С российской стороны в учениях будут задействованы военнослужащие усиленного парашютно-десантного полка 106-й гвардейской воздушно-десантной дивизии ВДВ, с белорусской — усиленного десантно-штурмового батальона 38-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады.

Всего ожидается участие порядка 900 военнослужащих, 250 единиц боевой и специальной техники, более десяти единиц военно-транспортной авиации, в том числе самолеты ВКС РФ.

Десантники из двух стран будут отрабатывать десантирование личного состава и техники, ведение разведывательных действий в тылу условного противника, а также ведение огня из всех огневых средств, состоящих на вооружении подразделений.