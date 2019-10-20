Брестское «Динамо» обыграло «Слуцк» и увеличило отрыв от БАТЭ

Волевую победу одержало брестское «Динамо» в матче 25-го тура чемпионата Беларуси по футболу в высшей лиге.

20 октября «Динамо» на своем поле обыграло «Слуцк» со счетом 3:2, проигрывая после первого тайма 0:1.

Фото dynamo-brest.by

У брестчан голами отметились Кривец (79-я минута), Кисляк (90) и Хобленко (94+), у гостей — Дудик (14) и Семенов (97+).

В турнирной таблице «Динамо» по-прежнему занимает первую строку, имея на своем счету 64 очка после 25 матчей. Борисовский БАТЭ накануне сыграл вничью с «Гомелем» — 1:1 и занимает второе место с 57 очками после 24 матчей.

Идущий третьим солигорский «Шахтер» в 25-м туре неожиданно проиграл на выезде аутсайдеру «Дняпро-МЧЗ» — 0:2. У «Шахтера» 57 очков после 25 матчей. «Дняпро» благодаря этой победе поднялся из зоны вылета на 13-е место.

В других матчах тура зафиксированы такие результаты: «Торпедо-БелАЗ» (Жодино) — «Ислочь» — 1:3, «Динамо» (Минск) — «Витебск» — 0:2, «Славия» (Мозырь) — «Неман» (Гродно) — 0:1.

Еще один матч 25-го тура будет сыгран в понедельник, 21 октября — «Городея» на своем поле примет столичный РЦОР-БГУ.