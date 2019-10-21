В Чили задержали более тысячи возмущенных подорожанием проезда в метро

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Протесты начались после повышения цен на метро в Сантьяго на 0,04 доллара (до 1,2 доллара). Число жертв выросло до десяти человек.

Фото: UNO

В местной прокуратуре заявили о 1462-х задержанных: 614-ти в столичном регионе, 848-ми — в других коммунах, сообщает радиостанция Bio Bio. В Сантьяго ввели режим чрезвычайного положения.

Большая часть жертв погибли при пожарах в торговых центрах, которые поджигают после разграбления. Гражданин Эквадора погиб в городе Серена после огнестрельного ранения.

Президент Чили Себастьян Пиньера объявил, что решение повысить цены на проезд в метро отменено, но протестующих это не остановило. Беспорядки начались и в других регионах страны.
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Тэги: Чили протесты задержания Персона: Себастьян Пиньера Город: Сантьяго

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