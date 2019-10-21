Видеофакт. Украинский хор и шоу Зеленского цинично высмеяли сгоревший дом экс-главы Нацбанка

Национальный заслуженный академический украинский народный хор имени Григория Веревки на концерте студии «Квартал 95», основателем которой является президент Владимир Зеленский, исполнил пародийную песню «Горіла хата, палала» о поджоге дома экс-главы Национального банка Валерии Гонтаревой.

В анонсе «юмористического» номера ведущий Степан Казанин назвал сожжение дома Гонтаревой «ярким событием». «Квартал 95» посвятил этому событию песню в исполнении Евгения Кошевого и женской части хора Веревки.

В композиции можно услышать фразы: «Хата горит в Гореничах, а в Лондоні Валерія думає на Валерича», «Люди вогонь побачили — допомагати почали, відра схопили й прибігли, в вогонь соляру плескали».

«У пісні цій мораль проста — хата згоріла від стида», — закончил Кошевой под аплодисменты зрителей.

«Это стыд!!! Насмехаться над человеческим горем — такое невозможно представить в цивилизованном обществе», — сказала Гонтарева украинской службе радио «Свобода» .

Отвечая на вопрос, рассматривала ли она возможность заказа этого номера олигархом Игорем Коломойским, Гонтарева ответила, что она об этом не думала, но, возможно, так оно и есть.

«В цинизме "95-го Квартала" сомнений давно нет. Но участие в этом народного хора, это уже позор для всей страны», — добавила экс-глава НБУ.

Министр культуры молодежи и спорта Владимир Бородянский извинился перед Гонтаревой за национальный хор Украины.

«Простите, Валерия Алексеевна, мне стыдно за Национальный заслуженный академический украинский народный хор Украины имени Григория Веревки», — написал министр на своей странице в Facebook.

Напомним, дом экс-главы Нацбанка под Киевом в селе Гореничи сгорел в ночь на 17 сентября в результате поджога. Гонтарева считает, что поджог ее дома и автомобиля невестки, а также ДТП с ней в Лондоне организованы олигархом Игорем Коломойским.