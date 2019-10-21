Видеофакт. Украинский хор и шоу Зеленского цинично высмеяли сгоревший дом экс-главы Нацбанка

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Национальный заслуженный академический украинский народный хор имени Григория Веревки на концерте студии «Квартал 95», основателем которой является президент Владимир Зеленский, исполнил пародийную песню «Горіла хата, палала» о поджоге дома экс-главы Национального банка Валерии Гонтаревой.

В анонсе «юмористического» номера ведущий Степан Казанин назвал сожжение дома Гонтаревой «ярким событием». «Квартал 95» посвятил этому событию песню в исполнении Евгения Кошевого и женской части хора Веревки.

В композиции можно услышать фразы: «Хата горит в Гореничах, а в Лондоні Валерія думає на Валерича», «Люди вогонь побачили — допомагати почали, відра схопили й прибігли, в вогонь соляру плескали».

«У пісні цій мораль проста — хата згоріла від стида», — закончил Кошевой под аплодисменты зрителей.

«Это стыд!!! Насмехаться над человеческим горем — такое невозможно представить в цивилизованном обществе», — сказала Гонтарева украинской службе радио «Свобода».

Отвечая на вопрос, рассматривала ли она возможность заказа этого номера олигархом Игорем Коломойским, Гонтарева ответила, что она об этом не думала, но, возможно, так оно и есть.

«В цинизме "95-го Квартала" сомнений давно нет. Но участие в этом народного хора, это уже позор для всей страны», — добавила экс-глава НБУ.

Министр культуры молодежи и спорта Владимир Бородянский извинился перед Гонтаревой за национальный хор Украины.

«Простите, Валерия Алексеевна, мне стыдно за Национальный заслуженный академический украинский народный хор Украины имени Григория Веревки», — написал министр на своей странице в Facebook.

Напомним, дом экс-главы Нацбанка под Киевом в селе Гореничи сгорел в ночь на 17 сентября в результате поджога. Гонтарева считает, что поджог ее дома и автомобиля невестки, а также ДТП с ней в Лондоне организованы олигархом Игорем Коломойским.
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Тэги: Квартал 95 цинизм хор Веревки Персона: Валерия Гонтарева Владимир Зеленский Евгений Кошевой Владимир Бородянский Город: Киев

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