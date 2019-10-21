Фотофакт. В Нур-Султане готовятся к открытию нового комплекса белорусского посольства

Автор проекта посольского городка — казахстанская компания BAZIS Construction.

Источник: bazis.kz

Комплекс занимает территорию в 8600 кв. м, из них площадь застройки — 2384 кв. м. В его состав входят два 3-этажных здания (административное здание посольства и жилой дом для сотрудников) и 2-этажная резиденция посла, сообщается на сайте застройщика.

Фасады зданий облицованы травертином, оформлены витражами. Входные группы зданий украшают выразительные барельефы и национальный белорусский орнамент. Территория озеленения составляет 34,6% от площади участка. Тщательно подобраны многолетние деревья и декоративные кустарники. Для отдыха на свежем воздухе предусмотрены современные игровые и спортивные площадки.

Источник: bazis.kz

Городок находится на проспекте Кошкарбаева рядом со зданиями посольств США, Южной Кореи и Узбекистана.

Открытие комплекса состоится во время визита в Нур-Султан Александра Лукашенко.