Фотофакт. В Нур-Султане готовятся к открытию нового комплекса белорусского посольства
Автор проекта посольского городка — казахстанская компания BAZIS Construction.
Комплекс занимает территорию в 8600 кв. м, из них площадь застройки — 2384 кв. м. В его состав входят два 3-этажных здания (административное здание посольства и жилой дом для сотрудников) и 2-этажная резиденция посла,
Фасады зданий облицованы травертином, оформлены витражами. Входные группы зданий украшают выразительные барельефы и национальный белорусский орнамент. Территория озеленения составляет 34,6% от площади участка. Тщательно подобраны многолетние деревья и декоративные кустарники. Для отдыха на свежем воздухе предусмотрены современные игровые и спортивные площадки.
Городок находится на проспекте Кошкарбаева рядом со зданиями посольств США, Южной Кореи и Узбекистана.
Открытие комплекса состоится во время визита в Нур-Султан Александра Лукашенко.