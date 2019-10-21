ГУВД: Фрунзенский, Заводской и Первомайский районы столицы — лидеры по незаконному обороту наркотиков

Начальник управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми ГУВД Мингорисполкома Александр Сазонов рассказал о том, что наибольшее количество наркозависимых находится во Фрунзенском (1118), Заводском (815) и Первомайском (691) районах столицы. Эти же районы лидируют и по количеству преступлений, связанных с незаконным наркооборотом.

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Александр Сазонов отметил в интервью корреспонденту «Минск-Новости» , что за девять месяцев этого года за незаконный оборот наркотиков в Минске задержаны 534 человека, которые были ранее судимы.

Он также рассказал о неоднократных задержаниях граждан, которые продавали психотропные вещества, приобретенные по рецептам врачей из частного медицинского центра.

Например, в 2018 году к уголовной ответственности привлекли 38-летнего психиатра-нарколога, который, работая в частном центре, выписывал сам себе рецепты, приобретал препараты и затем продавал. При проверке оказалось, что в центр обращались многие наркоманы, особенно не желающие становиться на учет в государственных медучреждениях.

Представитель службы наркоконтроля заметил, что чаще всего в Беларусь наркотики попадают из России — с начала 2019 года было перекрыто девять каналов поставки.

В частности, недавно была задержана пара из России, которая закапывала в минских дворах свертки с гашишем весом от 200 г до 0,5 кг. Парень и девушка работали на интернет-магазин и привезли 6 кг наркотика на маршрутке из Москвы. В дальнейшем планировалась расфасовка крупных закладок на более мелкие и их реализация.

Были также случаи, когда запрещенные вещества поступали из Беларуси в зарубежные страны. Например, был выявлен факт почтовой пересылки в Украину спор псилоцибиновых грибов, которые также являются наркотическими веществами. Житель Пинска выращивал их, затем продавал через Интернет либо споры, либо готовый к употреблению наркотик.

Александр Сазонов отметил, что в последнее время среди задержанных по фактам незаконного оборота наркотиков стало больше студентов высших и учащихся средних специальных учебных заведений.

Он подчеркнул, что в опасные сети дилеров зачастую попадают люди, ищущие работу в социальных сетях и даже в объявлениях на известных информационных ресурсах. Поэтому ведомство разработало специальный QR-код, который при наведении гаджета ведет на страницу POMOGUT.BY — там есть информация о последствиях занятий преступным промыслом, уголовной ответственности за торговлю наркотиками и о многом другом.