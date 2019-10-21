Евросоюз призывает власти Беларуси обеспечить соблюдение прав человека на парламентских выборах

/ Беларусь-ЕС
Просмотров: 150

ЕС призывает белорусские власти обеспечить соблюдение прав человека и основных свобод в ходе парламентских выборов, заявил глава представительства ЕС в Беларуси Дирк Шубель.  

Дирк Шубель отметил, что ЕС следит за предвыборным периодом и снова призывает власти Беларуси обеспечить полное соблюдение прав человека и основных свобод до, во время и после избирательного цикла. По его словам, ЕС также призывает создать и поддерживать безопасные и благоприятные условия для того, чтобы граждане могли реализовать свое право на участие в государственных делах, сообщает БелаПАН.


Лукашенко: все партии и движения себя дискредитировали

Дирк Шубель подчеркнул, что ЕС по-прежнему призывает белорусские власти провести «серьезную реформу избирательного законодательства и процессов» в соответствии с рекомендациями Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ и Венецианской комиссии Совета Европы. При этом ЕС готов оказать Беларуси поддержку в проведении таких реформ.

По словам Шубеля, Евросоюз также приветствует приглашение БДИПЧ ОБСЕ к наблюдению за парламентскими выборами в Беларуси.

Выборы в Палату представителей состоятся 17 ноября.

Сюжет: Выборы в парламент
Оценка: 
Средняя: 5 ( голосов: 1 )
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: выборы в парламент-2019 права человека Беларусь-ЕС Персона: Дирк Шубель

Другие материалы на эту тему:

Лукашенко: моя главная задача — удержать власть

Лукашенко: моя главная задача — удержать власть

Оппозиционные партии вернули себе «потерянное поколение»

Оппозиционные партии вернули себе «потерянное поколение»

Пропустят ли хоть кого-то из оппозиции в новый парламент?

Пропустят ли хоть кого-то из оппозиции в новый парламент?

Вырубалово. Белорусские власти строго следят, чтобы в стране был один политик

Вырубалово. Белорусские власти строго следят, чтобы в стране был один политик