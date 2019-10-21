У границ Беларуси до 2020 года будет размещена тяжелая техника армии США

В Литву, в рамках операции «Атлантическая решимость» прибывает тяжелая техника ротационной армии США. Она будет размещена на полигоне около Пабраде в Швенчёнинском районе Литвы — это примерно в десяти километрах от границы с Беларусью.

По сообщению пресс-службы Министерства национальной обороны Литвы, на место временной дислокации уже прибыло 8 танков «Абрамс» и 21 боевая машина пехоты «Брэдли». Всего в Литву планируется доставить около 30 таких танков, 25 боевых машин и 70 колесных транспортных средств, сообщает БелаПАН .

В Министерстве нацобороны Литвы напомнили, что на ротацию также прибывает более 500 американских военнослужащих сухопутных войск США. Часть из них въехала в страну 14 октября.

Войска и техника армии США пробудут в Литве до весны 2020 года. Все это время они будут «сотрудничать и тренироваться с литовскими коллегами и другими союзниками, обмениваться опытом при осуществлении механизации сухопутных войск Литвы».

Подразделения сухопутных войск США на ротационной основе служат на территории стран Балтии и Восточной Европы с весны 2014 года в рамках операции «Атлантическая решимость». Таким образом США демонстрируют союзникам по НАТО приверженность «коллективной обороне и делу обеспечения безопасности после российской агрессии в Украине».

По информации оборонного ведомства Литвы, с начала операции на территории страны было более десяти ротаций американских военных подразделений.