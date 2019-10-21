Активиста «Народнай Грамады» арестовали за «неподчинение милиции»

Активист оргкомитета по созданию партии «Народная Грамада» Сергей Спарыш арестован на 15 суток.

Сергей Спарыш. Фото: Белорусское Радио Рация

Как сообщает БелаПАН со ссылкой на правозащитный сайт spring96.org, Спарыша осудили еще в пятницу, 18 октября, но известно об этом стало только сегодня.

Активиста задержали при попытке пройти на второе судебное заседание по делу анархиста Дмитрия Полиенко, несмотря на то, что судья запретил ему находиться в зале заседания: на первом заседании по делу Полиенко Спарыш был выведен из зала, поскольку снимал процесс вопреки запрету судьи.

Сообщается, что при задержании Спарыша присутствовал командир минского ОМОНа Дмитрий Балаба.

В течение двух суток родственники и близкие задержанного не знали, где он находится. В понедельник, 21 октября, выяснилось, что Спарыш признан виновным в правонарушении согласно статье 23.4 КоАП (неподчинение требованиям сотрудника милиции).