«Дело медиков». Бывший замминистра здравоохранения получил шесть лет лишения свободы

Бывший замминистра здравоохранения Валерий Шевчук приговорен к шести годам лишения свободы в условиях усиленного режима.

Суд Советского района Минска признал Валерия Шевчука виновным по ч. 3 ст. 430 УК РБ (Получение взятки в особо крупном размере) и по ч. 1, 2 ст. 209 УК РБ (Мошенничество). Помимо этого, он не сможет занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных обязанностей в течение пяти лет, сообщает TUT.BY .

Валерий Шевчук был задержан 25 февраля 2019 года. Он обвинялся в получении от взяткодателя Ларисы Рубцовой настольного набора из мрамора и двух тысяч долларов. После получения взятки обвиняемый согласовал номенклатуру компании «Стимэнерджи», принадлежащей мужу Рубцовой, на фасовку и упаковку лекарственных средств.

Помимо этого, получение от Рубцовой мобильного телефона iPhone 5 и кожаного портфеля было расценено обвинением, как мошенничество.