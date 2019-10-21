МИД ФРГ: парламентские выборы покажут, стало ли в Беларуси больше политических прав

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В последние годы Беларусь проводит все более открытую политику в отношении Германии и Евросоюза, однако в сфере демократии и верховенства права страна должна продвигать важные реформы.

Хайко Маас и Владимир Макей после встречи в Берлине. Фото: МИД Беларуси.

Об этом говорится в сообщении МИД ФРГ по итогам прошедшей 21 октября в Берлине встречи глав внешнеполитических ведомств двух государств Хайко Мааса и Владимира Макея. Дипломаты обсудили двусторонние отношения, участие в урегулировании конфликта на Донбассе и будущее Восточного партнерства, отмечается в релизе.

«Германия и Европейский союз постоянно подчеркивают, что в Беларуси в сфере верховенства права и плюрализма по-прежнему есть недостатки. Несмотря на некоторый прогресс в части доступа оппозиционных кандидатов и [роста] значимости гражданского общества, остается еще много работы. Парламентские выборы в ноябре покажут, стало ли в стране больше политических прав», — говорится в сообщении.

Хайко Маас подчеркнул, что «на пути сближения решающую роль играет продолжение реформ». Он также отметил, что Беларусь принимает на себя ответственность за мир и стабильность в регионе, что выражается прежде всего в постоянной поддержке минского процесса разрешения вооруженного конфликта на востоке Украины.

Макей прибыл в Берлин 20 октября и пробудет там до 22 октября.

Сюжет: Выборы в парламент
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Тэги: Беларусь-Германия Персона: Хайко Маас Владимир Макей

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