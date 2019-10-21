Мужчина не дождался очереди на удаление зуба и покончил с собой

Житель британского города Саутгемптона, графство Хампшир, покончил с собой, не дождавшись, когда ему удалят зуб мудрости.

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Как сообщает lenta.ru со ссылкой на The Mirror, 38-летний Энтони Хоскинс страдал от зубной боли по меньшей мере с января 2019 года. Он был в списке ожидания на удаление зуба мудрости, но не смог так долго терпеть.

Британец ежедневно в больших количествах принимал обезболивающие и выпивал по стакану виски на ночь, чтобы заснуть.

Мать Хоскинса пыталась помочь сыну и откладывала деньги на лечение у частного дантиста. Всего она планировала собрать 1,5 тысячи фунтов. Когда в марте сын заявил ей, что «натерпелся этой невыносимой боли», у нее было собрано только 900 фунтов, и она ответила, что ему придется подождать еще несколько недель.

При этом, по словам матери, у Хоскинса не было проблем с деньгами: он работал в кадровом агентстве и всегда вовремя платил за аренду жилья.

Весной женщина заявила в полицию, что ее сын не выходит на связь несколько дней. 3 апреля полицейские обнаружили тело Хоскинса в его квартире. Мужчина покончил с собой. В его квартире была найдена выписка с банковского счета, из которой следовало, что у Хоскинса был перерасход в размере трех тысяч фунтов.

Мать мужчины подчеркнула, что его похороны стоили столько же, сколько лечение у частного дантиста.

Ранее сообщалось, что 15-летний юноша больше года терпел зубную боль и не обращался к стоматологу. Когда он все же обратился к врачу, оказалось, что его зубы болели из-за амелобластомы — доброкачественной опухоли, которая поразила нижнюю челюсть.