Мужчина не дождался очереди на удаление зуба и покончил с собой
Житель британского города Саутгемптона, графство Хампшир, покончил с собой, не дождавшись, когда ему удалят зуб мудрости.
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Британец ежедневно в больших количествах принимал обезболивающие и выпивал по стакану виски на ночь, чтобы заснуть.
Мать Хоскинса пыталась помочь сыну и откладывала деньги на лечение у частного дантиста. Всего она планировала собрать 1,5 тысячи фунтов. Когда в марте сын заявил ей, что «натерпелся этой невыносимой боли», у нее было собрано только 900 фунтов, и она ответила, что ему придется подождать еще несколько недель.
При этом, по словам матери, у Хоскинса не было проблем с деньгами: он работал в кадровом агентстве и всегда вовремя платил за аренду жилья.
Весной женщина заявила в полицию, что ее сын не выходит на связь несколько дней. 3 апреля полицейские обнаружили тело Хоскинса в его квартире. Мужчина покончил с собой. В его квартире была найдена выписка с банковского счета, из которой следовало, что у Хоскинса был перерасход в размере трех тысяч фунтов.
Мать мужчины подчеркнула, что его похороны стоили столько же, сколько лечение у частного дантиста.
Ранее сообщалось, что 15-летний юноша больше года терпел зубную боль и не обращался к стоматологу. Когда он все же обратился к врачу, оказалось, что его зубы болели из-за амелобластомы — доброкачественной опухоли, которая поразила нижнюю челюсть.