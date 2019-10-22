Белгосфилармония приглашает на вечер французских хитов всех времен
Национальный академический народный оркестр Беларусь им. Жиновича под руководством народного артиста Беларуси Михаила Козинца продолжает серию музыкальных экспериментов.
26 октября со сцены большого зала Белгосфилармонии прозвучат французские хиты всех времен — золотые шлягеры Шарля Азнавура и Джо Дассена, Эдит Пиаф и Мирей Матье, Далиды и Лары Фабиан, на которых выросло не одно поколение слушателей.
Французские песни исполнят заслуженная артистка Беларуси Елена Сало — оперная певица, солистка Большого театра Беларуси, Игорь Задорожный — солист оркестра им. Жиновича, лауреат международных конкурсов, а также певица, солистка Молодежного театра эстрады Ольга Колесникова — автор идеи театрализованного концерта «Французский бульвар».
В исполнении оркестра им. Жиновича прозвучат хиты из репертуара знаменитого оркестра Поля Мориа.
Театральное действо на сцене большого зала филармонии будет сопровождаться монологами заслуженной артистки Беларуси Аллы Пролич.