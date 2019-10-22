Белгосфилармония приглашает на вечер французских хитов всех времен

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Национальный академический народный оркестр Беларусь им. Жиновича под руководством народного артиста Беларуси Михаила Козинца продолжает серию музыкальных экспериментов.

26 октября со сцены большого зала Белгосфилармонии прозвучат французские хиты всех времен — золотые шлягеры Шарля Азнавура и Джо Дассена, Эдит Пиаф и Мирей Матье, Далиды и Лары Фабиан, на которых выросло не одно поколение слушателей.

Французские песни исполнят заслуженная артистка Беларуси Елена Сало — оперная певица, солистка Большого театра Беларуси, Игорь Задорожный — солист оркестра им. Жиновича, лауреат международных конкурсов, а также певица, солистка Молодежного театра эстрады Ольга Колесникова — автор идеи театрализованного концерта «Французский бульвар».

В исполнении оркестра им. Жиновича прозвучат хиты из репертуара знаменитого оркестра Поля Мориа.

Театральное действо на сцене большого зала филармонии будет сопровождаться монологами заслуженной артистки Беларуси Аллы Пролич.
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Тэги: французский шансон Белгосфилармония французская музыка Персона: Елена Сало Игорь Задорожный Ольга Колесникова Алла Пролич

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