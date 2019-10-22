В Минске маленький мальчик выпал с четвертого этажа

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Родился в рубашке. Так обычно говорят о людях, которые прошли по грани жизни и смерти. Это относится и к трехлетнему жителю одного из домов на столичной улице Шаранговича.


Чудо в Бобруйске: двухлетний мальчик выпал с пятого этажа и не пострадал

Как сообщает Следственный комитет, накануне вечером ребенок выпал из окна четвертого этажа.

По информации СК, мальчик, когда его мама и бабушка находились на кухне, с помощью дивана забрался на подоконник, открыл окно и выпал.

Отмечается, что с травмами он был госпитализирован в больницу. Медики утверждают, что в настоящее время жизни ребенка ничего не угрожает.
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Тэги: дети выпал из окна детский травматизм Город: Минск

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