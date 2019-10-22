В зоне риска: какие машины в Беларуси угоняют чаще всего

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За январь-сентябрь 2019 года на территории Беларуси было совершено 596 угонов и краж автотранспорта. 552 машины удалось вернуть хозяевам.

Фото с сайта kolesa.ru

Как сообщили в уголовном розыске МВД, топ-5 самых угоняемых марок выглядит так:

  1. ВАЗ — 17% (от всего объема угнанных авто);
  2. «Фольксваген» — 12%;
  3. Ауди — 8%;
  4. «Форд» — 6,4%;
  5. «Опель» — (6%).

А вот хозяева таких марок, как «Субару», «Сааб», «Порше», Джип Град Чероки», «Додж» спали спокойно и за помощью к правоохранителям не обращались ни разу.

Сыщики отмечают, что труднее всего искать машины, которые «не обладают сложной системой защиты и идентификации — это «БМВ, «Тойота» и «Лексус».

В зоне риска чаще всего находятся автомобилисты из Брестской, Гомельской и Минской областей.

МВД рекомендует:

  • пользуйтесь услугами охраняемых стоянок, желательно с видеонаблюдением;
  • установите сигнализацию (если авто б/у, то лучше всего сигнализацию заменить);
  • не оставляйте (даже ненадолго) ключи в замке зажигания;
  • не допускайте к машине чужих людей;
  • остерегайтесь «левых» автосервисов;
  • не держите капот и окна открытыми.

«Аэрография также хорошее средство «пассивной» безопасности, — отмечают в уголовном розыске. — «Художества» отпугивают злоумышленников — найти в потоке такую машину не составит труда, если владелец спохватится вовремя».
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Тэги: угон автоворы

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