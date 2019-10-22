В зоне риска: какие машины в Беларуси угоняют чаще всего
За январь-сентябрь 2019 года на территории Беларуси было совершено 596 угонов и краж автотранспорта. 552 машины удалось вернуть хозяевам.
Как сообщили в уголовном розыске МВД, топ-5 самых угоняемых марок выглядит так:
- ВАЗ — 17% (от всего объема угнанных авто);
- «Фольксваген» — 12%;
- Ауди — 8%;
- «Форд» — 6,4%;
- «Опель» — (6%).
А вот хозяева таких марок, как «Субару», «Сааб», «Порше», Джип Град Чероки», «Додж» спали спокойно и за помощью к правоохранителям не обращались ни разу.
Сыщики отмечают, что труднее всего искать машины, которые «не обладают сложной системой защиты и идентификации — это «БМВ, «Тойота» и «Лексус».
В зоне риска чаще всего находятся автомобилисты из Брестской, Гомельской и Минской областей.
МВД рекомендует:
- пользуйтесь услугами охраняемых стоянок, желательно с видеонаблюдением;
- установите сигнализацию (если авто б/у, то лучше всего сигнализацию заменить);
- не оставляйте (даже ненадолго) ключи в замке зажигания;
- не допускайте к машине чужих людей;
- остерегайтесь «левых» автосервисов;
- не держите капот и окна открытыми.
«Аэрография также хорошее средство «пассивной» безопасности, — отмечают в уголовном розыске. — «Художества» отпугивают злоумышленников — найти в потоке такую машину не составит труда, если владелец спохватится вовремя».