Минчанина отправили в колонию на 2,5 года за избиение битой доставщика пиццы

Суд Центрального района Минска вынес приговор 36-летнему водителю Porsche, избившему битой 21-летнего доставщика пиццы 12 июня.

По информации пресс-службы Мингорсуда, подсудимый не поделил дорогу с курьером на перекрестке на ул. Орловской, направился к потерпевшему с битой и нанес тому не менее пяти ударов по голове, рукам и другим частям тела, после чего вернулся в машину и уехал.

Суд наказал хулигана ограничением свободы в исправительном учреждении открытого типа на 3 года и 6 месяцев. Однако согласно ст. 8 Закона Республики Беларусь «Об амнистии в связи с 75-летием освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков» от 19 июля 2019 года, мужчину освободят на один год раньше назначенного срока.