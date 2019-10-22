Каталонские сепаратисты заблокировали дороги и железнодорожные пути

Блокады продолжались на десятках дорог в районе Барселоны, Лериды и Жироны.

На одном из пригородных маршрутов поезд попал в дерево, оставленное на путях протестующими. Авария спровоцировала задержки движения, сообщает Express . В Жироне студенты перекрыли подъездные пути к университету, а также входы в здания нескольких университетских факультетов.

В большинстве демонстранты — это члены радикальных Советов обороны Республики (CDR), которые требуют немедленного провозглашения независимости Каталонии.

В пятницу, 18 октября, в центре Барселоны возобновились столкновения между протестующими и правоохранителями. Каталонцы протестуют из-за решения Верховного суда Испании приговорить к длительным тюремным заключениям политиков, которые поддержали независимость Каталонии в 2017 году.