США продлили режим приостановки санкций в отношении девяти белорусских предприятий

Соединенные Штаты Америки продлили до 26 апреля 2021 года режим приостановки санкций в отношении девяти белорусских предприятий. Соответствующее сообщение опубликовано 22 октября на сайте Министерства финансов США.

Речь идет о Белорусском нефтяном торговом доме, концерне «Белнефтехим», Belneftekhim USA Inc., ОАО «Белшина», ОАО «Гродно Азот», ОАО «Гродно Химволокно», ОАО «Лакокраска», ОАО «Нафтан» и ОАО «Полоцк-Стекловолокно».

Согласно сообщению Минфина США, «все операции, запрещенные президентским указом 13405 (принят 16 июня 2006 года — ред.) о введении санкций против этих компаний, а также их дочерних предприятий и активов, принадлежащих им более чем на 50%, разрешаются, если не подпадают под особо оговоренные исключения».

Как поясняет Минфин США, исключением является то, что любая собственность и активы данный предприятий остаются блокированными и «не могут быть переданы, выплачены, экспортированы, изъяты или как-либо иначе использованы». При посредничестве данный предприятий запрещены прямые или косвенные сделки с другими лицами, находящимися под американскими санкциями.

Американские граждане, которые вступают в деловые отношения с данными девятью белорусскими предприятиями, обязаны отчитываться перед Госдепартаментом о сделках или пакетах сделок на общую сумму более 50 тысяч долларов.

Санкции в отношении ряда белорусских предприятий были введены на основании указа президента Джорджа Буша от 16 июня 2006 года в связи с нарушением прав человека в Беларуси и с тех пор периодически продлевались. В санкционный список входят Белорусский нефтяной торговый дом, концерн «Белнефтехим», Belneftekhim USA Inc., ОАО «Белшина», ОАО «Гродно Азот», ОАО «Гродно Химволокно», ОАО «Лакокраска», ОАО «Нафтан» и ОАО «Полоцк-Стекловолокно».

29 октября 2015 года Минфин США принял решение о частичном смягчении санкций на полгода (до 30 апреля 2016 года), разрешив транзакции. При этом если сумма сделки превышала 10 тысяч долларов, граждане США обязаны ставить в известность управление контроля иностранных активов Госдепартамента. Это решение продлевалось каждые полгода.

В октябре 2018 года оно было продлено на год.